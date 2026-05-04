A Prefeitura de Jundiaí emitiu nota no fim da tarde desta segunda-feira (4) informando que o município tem estoque de vacinas contra a gripe (influenza) para apenas mais três dias. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Promoção da Saúde aguarda o envio de uma nova remessa de vacinas por parte do Ministério da Saúde, mas até o momento não há previsão para o encaminhamento das doses.

Segundo a Prefeitura, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) operam com estoque baixo de vacinas e um levantamento atualizado da rede indica que a autonomia média é de aproximadamente três dias, contados a partir de hoje (4), considerando o ritmo atual de aplicação.

Ainda de acordo com a Prefeitura, outras cidades de diferentes regiões do país também têm registrado interrupções temporárias na vacinação devido à indisponibilidade de imunizantes.