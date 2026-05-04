Servidores municipais de Louveira, em greve desde 23 de abril, levaram à Assembleia Legislativa denúncias e demandas contra a gestão local, incluindo melhores condições de trabalho, contratação de serviços terceirizados e reajuste salarial. A mobilização foi tema de audiência pública convocada pelo deputado Carlos Giannazi (Psol) na última quarta-feira (29), onde representantes do sindicato questionaram a falta de reajuste salarial pelo segundo ano seguido, com proposta apenas de aumento no vale-alimentação, sem incluir aposentados.

Entre os principais pontos, os servidores criticaram a elevação da alíquota previdenciária para 16% e contratações de serviços consideradas ilegais no período de greve, além de reivindicarem a aplicação da lei que prevê o enquadramento de monitoras de creche como profissionais do magistério, e da lei que determina a presença de psicólogos e assistentes sociais na rede de ensino.

Durante a assembléia, foram relatadas demandas no setor de educação municipal e alerta para terceirizações dos centros de ensino. O sindicato destacou, ainda, a contratação emergencial de uma organização social por R$ 45 mil diários para a substituição de grevistas, medida que, segundo os representantes, pode configurar prática ilegal e ferir o direito constitucional de greve.