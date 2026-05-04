A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (4) a terceira e última chamada dos aprovados no Provão Paulista Seriado para as turmas do segundo semestre nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Matrículas

As matrículas devem ser confirmadas pelos estudantes convocados nesta última etapa nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6). A relação dos convocados e o passo a passo para as matrículas podem ser consultados no portal oficial do Provão Paulista (CLICA AQUI).

Provão Paulista

O Provão Paulista Seriado é a porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Secretaria de Educação de São Paulo: Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.