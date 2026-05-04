A Prefeitura de Jundiaí deu início à revitalização da Praça Ayrton Senna, localizada na Vila Guarani. Jovens do Programa de Aprendizagem do Espro, polo Jundiaí, participantes do projeto ‘Espaços Urbanos e Cidadania’, integrantes da torcida Ayrton Senna e moradores do bairro participaram da definição das melhorias para o espaço durante reunião realizada no Paço Municipal com técnicos da Secretara de Infraestrutura e Serviços Públicos.

As intervenções foram iniciadas pela reforma da quadra de esportes. No cronograma estão serviços de roçagem, poda de árvores e pintura geral, além da instalação de novos bancos e lixeiras. Ainda estão previstos o reforço da iluminação pública, a reforma das calçadas, ações de paisagismo, com plantio de árvores e flores e implantação de uma área pet e de uma academia ao ar livre.

“Essa praça faz parte de um contexto histórico desde a sua inauguração, em 1994, e está registrada junto ao Instituto Ayrton Senna. Preservar esse espaço é manter vivo o legado dele. Queremos que as pessoas venham aqui, conheçam essa história e tenham orgulho do local”, afirmou Andréa Bonamigo dos Santos, integrante da torcida Ayrton Senna.