O Dia do Trabalho é, acima de tudo, uma data para celebrarmos o vigor essencial que sustenta o Brasil. Vejo diariamente que essa engrenagem não gira sozinha. Ela depende da dedicação incansável de cada colaborador no chão de fábrica e da visão estratégica das lideranças empresariais. Ser empresário no Brasil, acreditem, também é uma forma exaustiva de trabalho, que exige resiliência para manter portas abertas e empregos garantidos. É uma jornada de riscos e responsabilidades que também merece reconhecimento neste primeiro de maio.

A indústria é o setor que melhor traduz a valorização do capital humano. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor industrial paga salários, em média, 31% superiores aos demais setores da economia nacional. Essa diferença não é meramente numérica; ela reflete a alta qualificação e a complexidade das funções exercidas. O trabalhador fabril encontra um ambiente de constante desenvolvimento pessoal e profissional. Através de instituições como o Senai, oferecemos trilhas de aprendizagem que transformam jovens em especialistas e veteranos em grandes líderes. Esse investimento em educação continuada é o que permite ao Brasil competir em um mercado global cada vez mais exigente e tecnológico.

A capacidade de inovar, aliás, é o DNA da nossa competitividade. É no ambiente produtivo que os conceitos de conectividade e automação avançada ganham vida, exigindo e criando postos de trabalho mais intelectuais e menos braçais. Exemplos como o setor aeroespacial e a indústria de defesa mostram como o conhecimento técnico brasileiro é exportado para o mundo, elevando o patamar de nossa mão de obra.

O verdadeiro diferencial competitivo, contudo, não reside apenas nas máquinas modernas, mas sim no talento humano. Entendo que as pessoas são o principal ativo das empresas, pois é a inteligência delas que opera a tecnologia, soluciona problemas complexos e gera soluções reais para a sociedade.

Além do impacto direto na vida do cidadão, o setor é o esteio do Estado. Embora represente cerca de 20% do PIB, a manufatura é responsável por aproximadamente 33% da arrecadação de impostos federais. Cada item produzido carrega consigo a contribuição necessária para hospitais, escolas e infraestrutura urbana. É uma relação de simbiose: quanto mais forte a produção nacional, mais recursos o país tem para investir no bem-estar social. A indústria forte é sinônimo de um país soberano e desenvolvido.

Neste primeiro de maio, meu agradecimento vai para quem opera o maquinário e para quem projeta o futuro. Lideranças e colaboradores formam um corpo único que não se deixa abater pelos desafios econômicos. O desenvolvimento do Brasil passa, obrigatoriamente, pela valorização de quem produz. Seguimos trabalhando juntos, com a certeza de que a inovação e o esforço coordenado são as únicas chaves para a prosperidade nacional. Parabéns a todos os trabalhadores que, com coragem, constroem o amanhã. Nossa força é o que faz o país crescer e se destacar globalmente. O esforço de hoje é a base sólida para a riqueza das próximas gerações. Cada hora de trabalho dedicada nas nossas fábricas é um passo em direção a um Brasil muito mais justo, produtivo e cheio de oportunidades para todos os seus filhos. Juntos, somos a potência que move essa nação.



Francesconi Júnior é 1? vice-presidente do Ciesp e diretor da Fiesp