Uma motorista de aplicativo foi assaltada por dois bandidos armados, no bairro Vianelo, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (4). Os criminosos estavam de moto e, após pegarem celular e outros pertences da vítima, eles fugiram. A Polícia Militar foi acionada e compartilhou informações com a Guarda Municipal para ampliar o campo de buscas. Pouco tempo depois dois suspeitos foram localizados e detidos pela GM, após perseguição na região da estação de trem. Um deles é adolescente, de 14 anos, e foi apreendido. O outro é adulto, de 22, e foi preso em flagrante.

O crime aconteceu na avenida Odil Campos Saes, onde a motorista havia parado após se sentir mal. Neste momento os assaltantes chegaram e anunciaram o roubo. A ação foi presenciada por pessoas que passavam pelo local, que chegaram a gritar. Uma testemunha conseguiu anotar a placa da moto e repassou a uma equipe da PM que passava nas proximidades.

Com base nas informações, a PM compartilhou os dados com a Guarda Municipal e foi montado um cerco. Pouco tempo depois, surgiram relatos de que os suspeitos estavam na avenida 14 de Dezembro e, na sequência, nas imediações da estação de trem.