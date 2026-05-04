Uma motorista de aplicativo foi assaltada por dois bandidos armados, no bairro Vianelo, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (4). Os criminosos estavam de moto e, após pegarem celular e outros pertences da vítima, eles fugiram. A Polícia Militar foi acionada e compartilhou informações com a Guarda Municipal para ampliar o campo de buscas. Pouco tempo depois dois suspeitos foram localizados e detidos pela GM, após perseguição na região da estação de trem. Um deles é adolescente, de 14 anos, e foi apreendido. O outro é adulto, de 22, e foi preso em flagrante.
O crime aconteceu na avenida Odil Campos Saes, onde a motorista havia parado após se sentir mal. Neste momento os assaltantes chegaram e anunciaram o roubo. A ação foi presenciada por pessoas que passavam pelo local, que chegaram a gritar. Uma testemunha conseguiu anotar a placa da moto e repassou a uma equipe da PM que passava nas proximidades.
Com base nas informações, a PM compartilhou os dados com a Guarda Municipal e foi montado um cerco. Pouco tempo depois, surgiram relatos de que os suspeitos estavam na avenida 14 de Dezembro e, na sequência, nas imediações da estação de trem.
Os guardas municipais de Apoio Tático Calixto, F. Nascimento e Guerra localizaram a dupla e deram ordem de parada, que foi ignorada, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos caíram da motocicleta. Um deles, adolescente de 14 anos, foi apreendido no local. O outro, de 22 anos, tentou fugir a pé pela linha férrea, mas foi alcançado e preso pelos GMs Moacir e Lemes, do Tático Motos.
Com a dupla, foram apreendidos uma arma de fogo e um simulacro. Todos os objetos roubados da vítima foram recuperados.
Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes. O adulto permaneceu preso por roubo, enquanto o adolescente foi apreendido.