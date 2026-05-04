Para entender melhor como funciona a ação com acumuladores em Jundiaí, o JJ procurou a prefeitura. Quem explica sobre os procedimentos é o coordenador do Departamento de Atenção Básica à Saúde (Dabs), e membro do Grupo Técnico Intersetorial (GTI) de Acumulação Compulsiva de Jundiaí, Rafael Silva.

Recentemente, o Jornal de Jundiaí noticiou o caso de uma residência no Jardim Tarumã onde mora um homem que faz uso de entorpecentes e acaba acumulando lixo no local. Para a vizinhança, a residência já se tornou um risco, visto que atrai pragas e animais peçonhentos. Relembre: Residência de acumulador no Tarumã leva riscos aos vizinhos .

Rafael Silva: O cuidado com pessoas que apresentam comportamento de acumulação compulsiva é cuidadoso e multissetorial, não limitando-se apenas a retirar os objetos acumulados, mas principalmente focando em cuidar da saúde mental e da qualidade de vida da pessoa. Esse acompanhamento em Jundiaí acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com apoio das equipes multiprofissionais (eMulti), que contam com profissionais como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Quando necessário, também pode haver encaminhamento para outros serviços de saúde mental, como o Caps.

Além da saúde, há um trabalho integrado com a assistência social, por meio do Cras e do Creas, com o apoio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), e, em situações que envolvem riscos, também com a Vigilância Epidemiológica e a Defesa Civil, que podem avaliar tanto as condições sanitárias quanto a segurança do imóvel. As equipes também realizam visitas domiciliares, orientam a família e ajudam, aos poucos, na organização do ambiente, sempre respeitando o tempo e as decisões do indivíduo. Em Jundiaí, há ainda o apoio do GTI-Acumuladores, um Grupo de Trabalho Intersetorial formado por representantes de diferentes áreas, como saúde, assistência social e vigilância sanitária. Esse grupo atua de forma articulada para discutir os casos, definir estratégias conjuntas e acompanhar as ações realizadas, garantindo uma abordagem mais organizada e efetiva.

JJ: São tratadas apenas as que aceitam o tratamento (tal qual outras condições) ou há alguma condução coercitiva quando a situação sai do controle?