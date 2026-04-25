Uma residência do Jardim Tarumã, em Jundiaí, tem literalmente tirado o sono da vizinhança. O morador do local se tornou acumulador e a consequência do acúmulo de objetos e lixo é o mau cheiro, aparecimento constante de pragas e animais peçonhentos e também o temor relacionado a doenças, como a dengue. Entre os bichos encontrados, há baratas, ratos, escorpiões, aranhas, mosquitos e moscas. Os ratos são tantos que vão para a rua e andam até sobre muros da residência.

Uma pessoa que mora na mesma rua descreve a situação como desesperadora, pois vem investindo em venenos para o controle de pragas que surgem, mas que não surtem mais efeito por causa da infestação no local. O último gasto, de R$ 200 em um quilo de veneno de rato, foi suficiente para apenas algumas semanas de controle, mas os restos de comida deixados no local continuam atraindo os bichos. Baratas também são presença constante e, com elas, aparecem os escorpiões. A água parada também é atrativa para o mosquito da dengue.

Preferindo não se identificar, a pessoa conta como a situação chegou neste ponto. "Ele morava com a mãe, mas bateu nela e ela foi parar no hospital. Depois disso, ela saiu da casa e deixou ele morando sozinho. Ele usa drogas, sai de casa, passa o dia fora e volta para casa só para dormir. Já queimou fios no local para vender e até pegou fogo na casa. Depois disso, ele passou a acumular mais lixo e a situação só piora. Virou um zoológico e lixão. Não dou mais conta de comprar veneno e viver assim."