Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Portal Jundiaí Empreendedora está com mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação. Entre as oportunidades oferecidas, estão cargos como assistente de engenharia, auxiliar administrativo, supervisor de logística, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.

Inclusão e oportunidades

O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, cerca de 30 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Como se cadastrar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente on-line, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis. O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.

Atendimento presencial