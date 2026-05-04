Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Portal Jundiaí Empreendedora está com mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação. Entre as oportunidades oferecidas, estão cargos como assistente de engenharia, auxiliar administrativo, supervisor de logística, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.
Inclusão e oportunidades
O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, cerca de 30 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.
Como se cadastrar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente on-line, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis. O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.
Atendimento presencial
Além do acesso on-line, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3) – agende através deste link.
Emprego da Gente dia 6 de maio
O programa Emprego da Gente realiza mais uma edição descentralizada, desta vez no bairro do Retiro, oferecendo mais de 700 vagas de emprego com a participação de 21 empresas. A ação, em parceria com a Paróquia São José Operário e a Associação de Moradores do Bairro, será realizada no dia 6 de maio (quarta-feira), das 9h às 13h, na rua Ângelo Lotierzo, 270 (entrada pelo Salão Paroquial).
Não é necessário fazer inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. A orientação é chegar com antecedência para aproveitar melhor as oportunidades e conversar com mais de uma empresa.