02 de maio de 2026
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EM SÃO PAULO

Adolescente de Jundiaí é suspeito de estupro coletivo

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O crime ocorreu no dia 21 de abril
O crime ocorreu no dia 21 de abril

Um adolescente de Jundiaí foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, suspeito de participar de um estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista, na zona leste da São Paulo. O crime teria ocorrido no dia 21 de abril, mas a polícia somente soube do caso no dia 24.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), cinco suspeitos já foram identificados, sendo quatro adolescentes e um adulto. Três dos adolescentes já foram apreendidos, sendo um em Jundiaí e dois na capital.

As ações da Polícia Civil continuam para capturar o adulto foragido e apreender o quarto adolescente envolvido.

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