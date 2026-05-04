Por trás da construção da nova UBS Maringá, um dos principais investimentos da Prefeitura de Jundiaí na área da saúde, anunciada em 2025 e com entrega prevista para este ano, existe uma trajetória marcada pelo diálogo entre população e poder público.

A unidade atual foi construída na década de 1970, na rua Casemiro de Abreu, 57. Com o crescimento populacional e o aumento da demanda, a estrutura passou a apresentar sinais de sobrecarga já a partir de 2016, mesmo após a reforma concluída em 2018. Em 2020, a comunidade, junto ao Conselho Gestor, formalizou o pedido por uma nova unidade. Desde então, moradores e representantes da sociedade civil acompanham o processo de forma contínua.

O prefeito Gustavo Martinelli, à época vereador, também atuou como ponte para a captação de recursos federais. Hoje, à frente do Executivo, acompanha a concretização do projeto. “Essa é uma conquista construída a muitas mãos. A população nunca deixou de se mobilizar, os conselhos participaram ativamente e a gestão trabalhou para transformar essa demanda em realidade. É um compromisso com o cuidado, com a dignidade e com o futuro da saúde pública em Jundiaí”, destaca o prefeito.