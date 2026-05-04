Por trás da construção da nova UBS Maringá, um dos principais investimentos da Prefeitura de Jundiaí na área da saúde, anunciada em 2025 e com entrega prevista para este ano, existe uma trajetória marcada pelo diálogo entre população e poder público.
A unidade atual foi construída na década de 1970, na rua Casemiro de Abreu, 57. Com o crescimento populacional e o aumento da demanda, a estrutura passou a apresentar sinais de sobrecarga já a partir de 2016, mesmo após a reforma concluída em 2018. Em 2020, a comunidade, junto ao Conselho Gestor, formalizou o pedido por uma nova unidade. Desde então, moradores e representantes da sociedade civil acompanham o processo de forma contínua.
O prefeito Gustavo Martinelli, à época vereador, também atuou como ponte para a captação de recursos federais. Hoje, à frente do Executivo, acompanha a concretização do projeto. “Essa é uma conquista construída a muitas mãos. A população nunca deixou de se mobilizar, os conselhos participaram ativamente e a gestão trabalhou para transformar essa demanda em realidade. É um compromisso com o cuidado, com a dignidade e com o futuro da saúde pública em Jundiaí”, destaca o prefeito.
As obras tiveram início em junho de 2025 e já alcançam 38% de execução. A nova UBS vem sendo construída na r eua Henrique Rocha Bloch contará com estrutura ampliada, incluindo consultórios médicos, odontológicos e ginecológicos, sala de vacinação, farmácia, espaço para amamentação e Núcleo de Práticas Coletivas.
Enquanto isso, o atendimento segue na unidade atual, que conta com cerca de 10 mil usuários ativos. “A nova estrutura vai ampliar o acesso e qualificar o atendimento”, destaca a gerente da UBS, Bete Carvalho.
A acessibilidade também integra o projeto. “O objetivo é garantir um espaço adequado para todas as pessoas”, afirma Michele Freitas Roveri, representante da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD). Além da estrutura física, a UBS mantém estratégias como a descentralização do atendimento, com oferta periódica de serviços no Centro de Referência em Atendimento Especializado (Cream), ampliando o acesso à população da área rural.