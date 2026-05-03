O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí inicia na próxima terça-feira (5) a revitalização do foguete e da casa da árvore localizados no Mundo das Crianças. Em virtude das obras, as atrações ficarão indisponíveis por aproximadamente 30 dias, a depender das condições climáticas que podem impactar o andamento das obras.
Segundo a Dae, a ação é necessária para garantir a integridade das estruturas e aprimorar o uso dos espaços, oferecendo mais segurança e conforto aos visitantes e integra um cronograma estruturado de manutenções e melhorias no Mundo das Crianças, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto aos visitantes do parque.
Intervenções
No foguete, serão realizadas melhorias no sistema de drenagem da água da chuva, substituição do piso emborrachado, reforma dos morrotes e das camas elásticas, além de pintura geral e revitalização das estruturas da atração. Já na casa da árvore, será realizada pintura completa.
Recentemente, foram concluídos os serviços de impermeabilização do mirante e a reforma da fonte gambazinho. Paralelamente, outra equipe segue atuando na revitalização da pintura artística do parque.
De acordo com a Dae, as intervenções acompanham o aumento significativo no número de visitantes, especialmente após o fim da obrigatoriedade de agendamento aos finais de semana e feriados. “Em 2025, os parques administrados pela DAE, Mundo das Crianças e Parque da Cidade receberam aproximadamente dois milhões de visitantes. Esse número reforça a importância das manutenções para garantir segurança e qualidade na experiência de todos”, destaca o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão Júnior.
Além dessas ações, o parque deu início ao plano de obras para a construção do Espaço Girassóis, que será o maior jardim sensorial da América Latina, com mais de quatro mil metros quadrados destinados ao público neurodivergente, tornando o Mundo das Crianças um espaço ainda mais inclusivo.
Funcionamento
O Mundo das Crianças funcionará normalmente durante a execução das manutenções. No entanto, devido às frentes de trabalho, podem ocorrer transtornos pontuais e a interrupção temporária de algumas atrações. A Dae conta com a compreensão dos visitantes durante esse período.
Durante as obras, todas as áreas em intervenção estarão devidamente isoladas e sinalizadas para garantir a segurança de todos.
O parque funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, com entrada permitida até às 16h, com entrada livre.