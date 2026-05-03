O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí inicia na próxima terça-feira (5) a revitalização do foguete e da casa da árvore localizados no Mundo das Crianças. Em virtude das obras, as atrações ficarão indisponíveis por aproximadamente 30 dias, a depender das condições climáticas que podem impactar o andamento das obras.

Segundo a Dae, a ação é necessária para garantir a integridade das estruturas e aprimorar o uso dos espaços, oferecendo mais segurança e conforto aos visitantes e integra um cronograma estruturado de manutenções e melhorias no Mundo das Crianças, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto aos visitantes do parque.

Intervenções

No foguete, serão realizadas melhorias no sistema de drenagem da água da chuva, substituição do piso emborrachado, reforma dos morrotes e das camas elásticas, além de pintura geral e revitalização das estruturas da atração. Já na casa da árvore, será realizada pintura completa.