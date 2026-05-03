Uma alternativa mais simples e barata do que os exames convencionais e menos acessíveis na hora de detectar o câncer de pâncreas em seus estágios iniciais foi descoberta por pesquisadores brasileiros. Trata-se de um sensor eletroquímico, um dispositivo que identifica uma molécula biomarcadora (CA19-9) da doença em baixas quantidades no sangue do paciente.

“Nos estágios iniciais, o câncer de pâncreas é assintomático, o que faz com que a doença seja identificada, na maioria das vezes, tardiamente. É por isso também que é um dos mais letais. Tanto que, nesses casos avançados, a taxa de sobrevida em cinco anos é de apenas 3%. A ideia de desenvolver esse biossensor simples e barato surge do princípio de dar acesso à rastreabilidade dessa doença”, conta a professora do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) e coordenadora do projeto, Débora Gonçalves.

O estudo está publicado na revista ACS Omega. Nele os pesquisadores descrevem o funcionamento de um sensor que detecta a presença da proteína CA19-9, o principal marcador biológico do câncer de pâncreas. A proteína é frequentemente utilizada como marcador tumoral no acompanhamento da doença, sendo identificada apenas em exames laboratoriais mais complexos.