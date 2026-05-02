02 de maio de 2026
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29 KG DE DROGAS

Força Tática apreende 20 mil porções de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas estavam divididas em centenas de mulas
As drogas estavam divididas em centenas de mulas

Policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão apreenderam 20 mil porções de drogas em uma 'casa bomba' - imóvel utilizado para armazenamento e fracionamento de entorpecentes -, na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na noite desta sexta-feira (1). Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando suspeitou da atitude de um motociclista e decidiu abordá-lo. Durante a averiguação, os policiais identificaram indícios de envolvimento com o tráfico e passaram a questioná-lo.

Inicialmente, o suspeito negou qualquer irregularidade, mas acabou confessando e indicou uma residência usada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, responsável por abastecer pontos de venda na comunidade Meias Aço.

No local, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes, totalizando 29 quilos, sendo 6 kg de crack e 23 de cocaína, já fracionados para comercialização.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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