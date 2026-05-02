Policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão apreenderam 20 mil porções de drogas em uma 'casa bomba' - imóvel utilizado para armazenamento e fracionamento de entorpecentes -, na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na noite desta sexta-feira (1). Um homem foi preso em flagrante.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando suspeitou da atitude de um motociclista e decidiu abordá-lo. Durante a averiguação, os policiais identificaram indícios de envolvimento com o tráfico e passaram a questioná-lo.
Inicialmente, o suspeito negou qualquer irregularidade, mas acabou confessando e indicou uma residência usada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, responsável por abastecer pontos de venda na comunidade Meias Aço.
No local, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes, totalizando 29 quilos, sendo 6 kg de crack e 23 de cocaína, já fracionados para comercialização.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.