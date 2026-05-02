Um homem foi preso nesta sexta-feira (1), por ameaça, no contexto de violência doméstica, após utilizar uma espingarda de pressão para intimidar a própria esposa, na rua XV de Novembro, região central de Jundiaí. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 1ª Cia do 11º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada via 190 por uma mulher que relatava estar sendo ameaçada de morte pelo marido, que estaria armado. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram o casal no interior da residência. Ao perceber a presença da viatura, a vítima correu em direção ao portão, demonstrando medo.

Diante da situação, os agentes ordenaram que o homem saísse da casa com as mãos na cabeça. Ele obedeceu e foi abordado sem resistência.