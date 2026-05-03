Quem decidiu descer para o litoral paulista neste feriado do Dia do Trabalho enfrenta dificuldades para voltar pra casa neste domingo (3). Caos, filas quilométricas, neblina, chuva e trânsito interditado são algumas das dificuldades que os motoristas enfrentam neste fim de tarde.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Subida (2x8) está em vigor devido ao alto fluxo de veículos. Na Anchieta o maior problema está os km 56 ao 49 e na Imigrantes entre Km 66 ao 49, devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo.

Já a Interligação Planalto está interditada nos dois sentidos por causa de neblina. A chuva está persistente em vários trechos das rodovias que a concessionária administra, mas as condições são consideradas melhores para a trafegabilidade.