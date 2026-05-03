Produtores rurais de Jundiaí participaram nessa semana da Agrishow 2026, realizada em Ribeirão Preto. 22 representantes de Jundiaí, sendo 20 agricultores e dois técnicos da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo participaram da visita à feira.

A Agrishow é considerada a maior feira agropecuária do Brasil e reúne as principais marcas e tendências do setor. Em 2025, o evento reuniu mais de 800 marcas expositoras e recebeu mais de 197 mil visitantes. A visita ao evento foi uma oportunidade para os produtores de Jundiaí conhecerem as soluções voltadas à realidade local, que tem foco na fruticultura e horticultura.

Os produtores tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias em irrigação, cultivo protegido, maquinários, veículos utilitários e insumos agrícolas. Além do contato direto com as novas tecnologias e inovações adotadas no campo, eles participaram de palestras técnicas e visitaram estandes com foco em produtividade e mecanização.