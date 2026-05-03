Produtores rurais de Jundiaí participaram nessa semana da Agrishow 2026, realizada em Ribeirão Preto. 22 representantes de Jundiaí, sendo 20 agricultores e dois técnicos da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo participaram da visita à feira.
A Agrishow é considerada a maior feira agropecuária do Brasil e reúne as principais marcas e tendências do setor. Em 2025, o evento reuniu mais de 800 marcas expositoras e recebeu mais de 197 mil visitantes. A visita ao evento foi uma oportunidade para os produtores de Jundiaí conhecerem as soluções voltadas à realidade local, que tem foco na fruticultura e horticultura.
Os produtores tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias em irrigação, cultivo protegido, maquinários, veículos utilitários e insumos agrícolas. Além do contato direto com as novas tecnologias e inovações adotadas no campo, eles participaram de palestras técnicas e visitaram estandes com foco em produtividade e mecanização.
Entre os principais interesses dos participantes, o que mais chamou a atenção foram os sistemas de irrigação, estufas agrícolas, equipamentos para mecanização e alternativas para modernização das propriedades.
Parceria com Sebrae SP
A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo e em parceria com o Sebrae SP, que custeou o transporte e credenciais de entrada para as prefeituras de Jundiaí, Bragança Paulista e Itupeva.
Segundo o engenheiro agrônomo da Secretaria, Airan Miguel dos Santos Panta, a experiência ampliou o acesso dos produtores ao que de mais novo existe em soluções para o campo. “Os agricultores puderam conhecer tecnologias voltadas à realidade de Jundiaí. Foi uma oportunidade de ampliar a visão sobre produtividade, tecnologia e geração de renda no campo”, destacou.
Além do contato com inovações, os produtores também ampliaram a rede de contatos e avaliaram oportunidades de negócio com empresas, cooperativas e fornecedores presentes no evento. “O evento permite ampliar contatos, trocar experiências e abrir portas para novas parcerias e oportunidades de negócio”, afirmou o analista de negócios do Sebrae-SP, Alonso Luiz da Silva.