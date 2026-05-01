No centro da cidade, a 65ª Zona Eleitoral reúne 93.328 eleitores, na Rua dos Bandeirantes, 103. No mesmo endereço, a 424ª Zona Eleitoral conta com 82.184 eleitores aptos. Por fim, no Parque Continental estão cadastrados um total de 158.525 eleitores na 281ª zona eleitoral localizada na Rua José Firmino Temoteo, 358.

O JJ apurou, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a situação dos eleitores em Jundiaí. A cidade possui 334.091 eleitores aptos, distribuídos em três zonas eleitorais, mas cerca de 60 mil títulos ainda estão irregulares para o sistema.

Cartórios eleitorais da região de Jundiaí funcionarão excepcionalmente em horário especial neste sábado (2) e domingo (3) das 9h às 15h. A medida é uma ação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) com objetivo de ampliar o atendimento a eleitores que precisam tirar ou regularizar o título para as Eleições 2026. O serviço é feito por ordem de chegada.

Entre as zonas eleitorais, os registros apontam o número de 60.984 títulos cancelados. Um total de 31.890 títulos irregulares nas zonas eleitorais centrais e 29.094 na zona do Parque Continental. O TRE-SP ressalta que, entre os títulos cancelados, estão, em sua maioria eleitores que precisam regularizar a situação, mas enfatiza que o número inclui registros de eleitores falecidos, os quais não foi possível filtrar no relatório apontado.

Segundo o TSE, quem está com o título de eleitor cancelado e não regularizar o documento não poderá votar nem concorrer a cargo público. A eleitora ou o eleitor poderá também enfrentar algumas restrições. Aponta que a regularização eleitoral e o voto são obrigatórios para qualquer cidadã ou cidadão alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos.

Marcella Oliveira Rodrigues de Siqueira completará 18 anos em 2026 e aproveitou o dia do trabalhador para fazer seu primeiro título. “Acredito que o voto é a forma mais eficiente de mudar a política e o país em si”. O título de eleitor da mãe de Marcela, Tatíana Oliveira, comissária de bordo, está em dia. Ao lado da filha, ela alerta da “importância de incentivarmos os jovens a terem consciência da votação e, acima de tudo, da própria opinião política”.