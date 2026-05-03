A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza no dia 9 de maio, o terceira apresentação da temporada, sob regência de Claudia Feres. O concerto acontece às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita, em uma edição especial que comemora os 100 anos da marca Cereser – CRS, tradicional empresa de origem jundiaiense, além de convidados especiais que engrandecem a noite.

Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis na sexta-feira (08), a partir das 10h30, na bilheteria e totens eletrônicos no Centro das Artes e através da plataforma Sympla, e, a partir das 14h, retirada presencial no Teatro Polytheama.

O concerto explora as raízes italianas da cidade com um programa sinfônico dedicado à música lírica. Como convidados desta apresentação, sobem ao palco a soprano Pollyana Santana, vencedora do Concurso Jovens Solistas da Osesp em 2025, o tenor Anibal Mancini, vencedor do 11º Concurso Maria Callas (2011), além da participação do Coral Municipal de Jundiaí, sob a regência de Vasti Atique, na música de encerramento. Para enriquecer a experiência e ampliar a conexão com cada obra, a Companhia de Teatro de Jundiaí, sob a direção de Hellen Navarro, conduzirá a narrativa do contexto das canções, enquanto a tradução simultânea das letras será exibida no telão.