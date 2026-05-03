A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza no dia 9 de maio, o terceira apresentação da temporada, sob regência de Claudia Feres. O concerto acontece às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita, em uma edição especial que comemora os 100 anos da marca Cereser – CRS, tradicional empresa de origem jundiaiense, além de convidados especiais que engrandecem a noite.
Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis na sexta-feira (08), a partir das 10h30, na bilheteria e totens eletrônicos no Centro das Artes e através da plataforma Sympla, e, a partir das 14h, retirada presencial no Teatro Polytheama.
O concerto explora as raízes italianas da cidade com um programa sinfônico dedicado à música lírica. Como convidados desta apresentação, sobem ao palco a soprano Pollyana Santana, vencedora do Concurso Jovens Solistas da Osesp em 2025, o tenor Anibal Mancini, vencedor do 11º Concurso Maria Callas (2011), além da participação do Coral Municipal de Jundiaí, sob a regência de Vasti Atique, na música de encerramento. Para enriquecer a experiência e ampliar a conexão com cada obra, a Companhia de Teatro de Jundiaí, sob a direção de Hellen Navarro, conduzirá a narrativa do contexto das canções, enquanto a tradução simultânea das letras será exibida no telão.
O público também pode prestigiar o ensaio aberto do concerto, que acontece na sexta-feira, dia 8 de maio, às 14h, no Teatro Polytheama. Uma oportunidade de se aproximar dos bastidores e vivenciar música em sua essência.
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Programa artístico
G. Verdi (1813-1901) – Nabucodonosor Overture
Charles Gounod (1818-1893) – Roméo et Juliette «Je veux vivre»
G. Puccini (1858 1924) – Gianni Schichi “Mio Babino Caro”
G. Rossini (1792-1868) – O Barbeiro de Sevilha, “Una voce poco fa”.
Pietro Mascagni (1863-1945) – Cavalaria Rusticana, Intermezzo
G. Puccini (1858-1924) – Tosca, “E lucevan le stelle”
F. Cilea (1866-1950) – L’Arlesiana, “Lamento di Federico”
G. Verdi (1813-1901) – Rigoletto, “La donna è mobile”
J. Offenbach (1819-1880) – Contos de Hoffman, Barcarolle
G. Verdi (1813-1901) – Traviata, “Brindisi”
Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com concertos gratuitos ao longo do ano, a orquestra atua na democratização do acesso à música de concerto e na formação de público, fortalecendo a vida cultural do município.
Serviço
3º Concerto da OMJ – Temporada 2026
Data: 09 de abril de 2026
Local: Teatro Polytheama
Horário: das 20h às 21h10
Ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Polytheama