Um restaurante conhecido em Jundiaí, na rua Conrado Augusto Offa, nas proximidades da avenida 9 de Julho, foi alvo de furto na manhã desta sexta-feira (1º). Um suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Um funcionário percebeu a ação criminosa e acionou a PM. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o bandido havia fugido pelos fundos do estabelecimento.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco na região, e o suspeito acabou localizado na rua Eduardo Tomanik, onde foi abordado e detido. Foram recuperados uma impressora, uma tesoura, tubos e filtros de cobre e canaletas de alumínio.