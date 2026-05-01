01 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SEMPRE ELE

Restaurante é furtado em Jundiaí e 'velho conhecido' é preso

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os policiais realizaram um cerco e prenderam um suspeito
Os policiais realizaram um cerco e prenderam um suspeito

Um restaurante conhecido em Jundiaí, na rua Conrado Augusto Offa, nas proximidades da avenida 9 de Julho, foi alvo de furto na manhã desta sexta-feira (1º). Um suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Um funcionário percebeu a ação criminosa e acionou a PM. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o bandido havia fugido pelos fundos do estabelecimento.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco na região, e o suspeito acabou localizado na rua Eduardo Tomanik, onde foi abordado e detido. Foram recuperados uma impressora, uma tesoura, tubos e filtros de cobre e canaletas de alumínio.

Segundo o solicitante, o homem já é 'velho conhecido' de comerciantes e moradores da área justamente pela prática de furtos.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários