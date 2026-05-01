Dois homens foram vítimas de agressão, injúria racial e ameaças na Pça. Gov. Pedro de Toledo, em Jundiaí, na noite de ontem (30), em ocorrência atendida pela Guarda Municipal.

Segundo relato, as vítimas estavam sentadas no local quando uma delas procurou a equipe pedindo ajuda, informando ter sido atingida com um chute na perna. Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades, conhecido como "Argentino". Ele teria chamado os homens de "macacos".

Durante a abordagem, o indivíduo apresentou resistência, sendo necessário o uso de força para contê-lo inicialmente. Em determinado momento, ele conseguiu se desvencilhar e voltou a avançar contra uma das vítimas. Na sequência, passou a proferir ofensas de cunho racial, utilizando termos discriminatórios, além de ameaçar matá-la. Os guardas intervieram novamente, contendo o agressor e realizando sua imobilização no solo, seguida do uso de algemas, devido ao elevado grau de agressividade.