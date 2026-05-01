01 de maio de 2026
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'Macaco'

Homem é detido após agressão, injúria racial e ameaças em praça

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Após injúria racial, homem foi detido e preso pela GM
Após injúria racial, homem foi detido e preso pela GM

Dois homens  foram vítimas de agressão, injúria racial e ameaças na Pça. Gov. Pedro de Toledo, em Jundiaí,  na noite de ontem (30), em ocorrência atendida pela Guarda Municipal.

Segundo relato, as vítimas estavam sentadas no local quando uma delas procurou a equipe pedindo ajuda, informando ter sido atingida com um chute na perna. Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades, conhecido como "Argentino". Ele teria chamado os homens de "macacos".

 Durante a abordagem, o indivíduo apresentou resistência, sendo necessário o uso de força para contê-lo inicialmente. Em determinado momento, ele conseguiu se desvencilhar e voltou a avançar contra uma das vítimas. Na sequência, passou a proferir ofensas de cunho racial, utilizando termos discriminatórios, além de ameaçar matá-la. Os guardas intervieram novamente, contendo o agressor e realizando sua imobilização no solo, seguida do uso de algemas, devido ao elevado grau de agressividade.

Mesmo após contido, o homem continuou resistindo à ação da equipe durante toda a intervenção. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ainda conforme o boletim, o suspeito reiterou ameaças de morte contra as vítimas, afirmando que atentaria contra a vida delas após deixar a delegacia. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.

Hoje, a pena prevista para injúria racial é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. A injúria foi  equiparada ao crime de racismo, o que traz consequências importantes: passa a ser inafiançável e imprescritível, ou seja, pode ser punida a qualquer tempo.

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