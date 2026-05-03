O Sesc Jundiaí foi palco, no último dia 28, do lançamento regional do Dia do Desafio 2026, reunindo gestores públicos e representantes de quase 180 municípios paulistas em torno de um tema central: “Esporte é Direito”. O encontro transformou a cidade em um ponto de convergência para o debate sobre políticas públicas, inclusão social e o papel da atividade física na qualidade de vida da população.
A proposta do evento foi ampliar o diálogo entre diferentes cidades e instituições, reforçando o esporte como ferramenta de cidadania. Representantes de diversas regiões do Estado participaram do encontro, incluindo municípios da área de cobertura do Sesc Jundiaí, como Itupeva, Louveira, Várzea Paulista, Vinhedo, Campo Limpo Paulista e Cabreúva.
Um dos destaques da programação foi a participação do professor e coordenador do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), Fernando Mezzadri, que ressaltou o caráter constitucional do tema debatido.
“O esporte é direito. Isso está na nossa Constituição e também na nova Lei Geral do Esporte. Agora, nós precisamos transferir esse direito legal para ações práticas”, afirmou.
Segundo Mezzadri, a efetivação desse direito passa, necessariamente, pela criação de políticas públicas permanentes e abrangentes. Para ele, o esporte precisa alcançar todas as faixas etárias e grupos sociais.
“É necessário construir políticas públicas que contemplem todas as dimensões esportivas, desde a formação de crianças e adolescentes até o esporte para a vida toda, incluindo idosos, mulheres, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas”, destacou.
O especialista também chamou atenção para um avanço recente na legislação brasileira: a criação do Sistema Nacional de Esporte, previsto na nova Lei Geral do Esporte. Para ele, esse mecanismo pode representar um salto na organização das ações em nível municipal, estadual e federal.
“É a primeira vez que o Brasil tem um sistema único, interligando esporte, educação, saúde, assistência social e segurança pública. Isso é fundamental para tirar as ações do papel”, explicou.
Também presente no encontro, a gestora e coordenadora regional do IPIE, Amanda Chagas, reforçou a necessidade de transformar o conceito do esporte como direito em algo concreto no cotidiano da população.
“A gente trabalha para trazer ferramentas aos gestores, para deixar esse direito mais palpável e prático. O objetivo é que essas ações realmente cheguem às realidades locais”, afirmou.
Amanda destacou ainda o potencial do esporte como ferramenta de inclusão social, principalmente para crianças, jovens e idosos. Segundo ela, eventos como o promovido pelo Sesc ajudam a compartilhar experiências que podem ser replicadas em diferentes contextos.
“Essa união de diferentes realidades é muito importante para levar esse direito às crianças, aos adolescentes e à população em geral”, disse.
Outro nome de peso no evento foi o ex-atleta olímpico de taekwondo Diogo Silva, referência nacional no esporte brasileiro. Em sua fala, ele ampliou a discussão ao abordar os desafios estruturais de um país continental como o Brasil.
“O Brasil tem um grande desafio de oferecer esporte gratuito para sua população como um direito”, destacou.
Diogo ressaltou que o esporte não deve ser tratado de forma isolada, mas integrado a outras áreas essenciais da sociedade.
“Precisamos entender o esporte dentro da saúde, da educação e da segurança pública. Sozinho, ele é pequeno demais para atender mais de 200 milhões de pessoas”, afirmou.
A fala do ex-atleta reforçou uma das principais mensagens do encontro: o esporte vai além da competição e do rendimento, sendo também instrumento de transformação social, prevenção de problemas de saúde e fortalecimento comunitário.
Com o evento, Jundiaí se consolida como referência regional no debate sobre gestão esportiva e políticas públicas, fortalecendo a construção do Dia do Desafio 2026 como um movimento de mobilização coletiva.
Mais do que uma agenda esportiva, o encontro no Sesc deixou evidente que discutir o esporte como direito é discutir cidadania, acesso e oportunidades para toda a população.