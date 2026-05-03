O Sesc Jundiaí foi palco, no último dia 28, do lançamento regional do Dia do Desafio 2026, reunindo gestores públicos e representantes de quase 180 municípios paulistas em torno de um tema central: “Esporte é Direito”. O encontro transformou a cidade em um ponto de convergência para o debate sobre políticas públicas, inclusão social e o papel da atividade física na qualidade de vida da população.

A proposta do evento foi ampliar o diálogo entre diferentes cidades e instituições, reforçando o esporte como ferramenta de cidadania. Representantes de diversas regiões do Estado participaram do encontro, incluindo municípios da área de cobertura do Sesc Jundiaí, como Itupeva, Louveira, Várzea Paulista, Vinhedo, Campo Limpo Paulista e Cabreúva.

Um dos destaques da programação foi a participação do professor e coordenador do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), Fernando Mezzadri, que ressaltou o caráter constitucional do tema debatido.