A partir da próxima segunda-feira (4) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado de São Paulo estão autorizadas a aplicar a vacina contra dengue na população de 59 anos. Além dos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, que já estavam sendo imunizados, trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados também poderão ser vacinados.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o público-alvo estimado é de 1,8 milhão de pessoas no estado. O objetivo da iniciativa é ampliar a proteção dos grupos mais expostos e vulneráveis, fortalecendo a estratégia de enfrentamento à dengue em todo o território paulista.

A Secretaria afirma que desde fevereiro deste ano, quando a vacinação teve início no estado, já foram administradas 129.563 doses da vacina Butantan-DV, produzidas pelo Instituto Butantan. O estado de São Paulo recebeu 292.215 doses do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização.