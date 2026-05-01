01 de maio de 2026
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APLICAÇÃO NAS UBS

Em SP: Vacina contra dengue é liberada para pessoas com 59 anos

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
A população de 59 anos poderá ser vacinada nas UBS's
A população de 59 anos poderá ser vacinada nas UBS's

A partir da próxima segunda-feira (4) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado de São Paulo estão autorizadas a aplicar a vacina contra dengue na população de 59 anos. Além dos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, que já estavam sendo imunizados, trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados também poderão ser vacinados.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o público-alvo estimado é de 1,8 milhão de pessoas no estado. O objetivo da iniciativa é ampliar a proteção dos grupos mais expostos e vulneráveis, fortalecendo a estratégia de enfrentamento à dengue em todo o território paulista.

A Secretaria afirma que desde fevereiro deste ano, quando a vacinação teve início no estado, já foram administradas 129.563 doses da vacina Butantan-DV, produzidas pelo Instituto Butantan. O estado de São Paulo recebeu 292.215 doses do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização.

Até o dia 30 de abril, o estado de São Paulo registrou 13 mortes por dengue e 33.877 casos da doença.

Em Jundiaí

A equipe do JJ entrou em contato com a Prefeitura para saber os detalhes sobre a vacinação do novo público-alvo determinado pela Secretaria de Estado de Saúde, mas até o momento não houve retorno aos questionamentos.

 

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