Um homem de 40 anos morreu no Hospital São Vicente, em Jundiaí, nesta quinta-feira (30), após ser encontrado caído e inconsciente em sua cela, no Centro de Detenção Provisória (CDP), onde estava preso preventivamente, respondendo a processo criminal.

Funcionários do CDP perceberam que o preso estava caído e prestaram os primeiros socorros. Após isso, ele foi levado para o hospital, onde foram feitas tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde será examinado para determinar as causas da morte.