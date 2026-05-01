01 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Preso morre após ser encontrado inconsciente em cela do CDP

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O preso foi socorrido ao hospital, mas não resistiu
O preso foi socorrido ao hospital, mas não resistiu

Um homem de 40 anos morreu no Hospital São Vicente, em Jundiaí, nesta quinta-feira (30), após ser encontrado caído e inconsciente em sua cela, no Centro de Detenção Provisória (CDP), onde estava preso preventivamente, respondendo a processo criminal.

Funcionários do CDP perceberam que o preso estava caído e prestaram os primeiros socorros. Após isso, ele foi levado para o hospital, onde foram feitas tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde será examinado para determinar as causas da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários