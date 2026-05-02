03 de maio de 2026
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Cabreúva

Homem é preso em flagrante por violência doméstica

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Móveis e eletrodomésticos foram quebrados, em ataque de fúria do autor do crime
Móveis e eletrodomésticos foram quebrados, em ataque de fúria do autor do crime

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Guarda Municipal de Cabreúva durante patrulhamento preventivo, nesta sexta-feira (1). A ação contou com a participação das equipes da VTR 38, composta pelo inspetor Santos, GM Lima e GM Fernando, e da VTR 41, com os GMs Neves e Barbosa.

Os agentes foram acionados por uma mulher que relatou que seu ex-companheiro estaria em sua residência destruindo móveis, ateando fogo em objetos e fazendo ameaças de morte. Ao chegarem ao local, os guardas constataram danos generalizados no interior da casa, com móveis quebrados e focos de incêndio ainda ativos.

Durante a abordagem, o indivíduo apresentou comportamento agressivo, resistiu à ação da equipe e chegou a arremessar um botijão de gás, que atingiu uma máquina de lavar, aumentando o risco para todos os presentes. Diante da situação, foi necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.

Mesmo após ser algemado, o homem continuou proferindo ameaças. Ele e a vítima foram conduzidos à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A ocorrência segue sob investigação.

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