Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Guarda Municipal de Cabreúva durante patrulhamento preventivo, nesta sexta-feira (1). A ação contou com a participação das equipes da VTR 38, composta pelo inspetor Santos, GM Lima e GM Fernando, e da VTR 41, com os GMs Neves e Barbosa.

Os agentes foram acionados por uma mulher que relatou que seu ex-companheiro estaria em sua residência destruindo móveis, ateando fogo em objetos e fazendo ameaças de morte. Ao chegarem ao local, os guardas constataram danos generalizados no interior da casa, com móveis quebrados e focos de incêndio ainda ativos.

Durante a abordagem, o indivíduo apresentou comportamento agressivo, resistiu à ação da equipe e chegou a arremessar um botijão de gás, que atingiu uma máquina de lavar, aumentando o risco para todos os presentes. Diante da situação, foi necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.