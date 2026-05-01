Pelo menos 10 motoboys fizeram 'justiça com as próprias mãos', na noite desta quinta-feira (30), no bairro Jardim Ipê, em Itatiba, ao darem uma surra em um homem suspeito de furtar a motocicleta de um deles. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo furto.

O caso teve início na quarta-feira, quando um motoboy teve sua moto furtada na cidade. Coincidentemente, ao avistarem um homem empurrando uma motocicleta, na noite desta quinta-feira, um grupo de motoboys decidiu abordá-lo para quem sabe oferecer ajuda. Durante a abordagem, um deles reconheceu o veículo como sendo o seu, furtado no dia anterior.

A moto estava sem placas e apresentava sinais de adulteração nos identificadores, mas ainda assim foi reconhecida pela vítima.