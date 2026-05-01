Pelo menos 10 motoboys fizeram 'justiça com as próprias mãos', na noite desta quinta-feira (30), no bairro Jardim Ipê, em Itatiba, ao darem uma surra em um homem suspeito de furtar a motocicleta de um deles. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo furto.
O caso teve início na quarta-feira, quando um motoboy teve sua moto furtada na cidade. Coincidentemente, ao avistarem um homem empurrando uma motocicleta, na noite desta quinta-feira, um grupo de motoboys decidiu abordá-lo para quem sabe oferecer ajuda. Durante a abordagem, um deles reconheceu o veículo como sendo o seu, furtado no dia anterior.
A moto estava sem placas e apresentava sinais de adulteração nos identificadores, mas ainda assim foi reconhecida pela vítima.
Antes da chegada da Polícia Militar, os motociclistas passaram a agredir o suspeito com socos, chutes e até golpes com uma barra de ferro. Quando os policiais cabo Spencer e cabo De Matos chegaram ao local, o grupo já havia fugido, restando apenas a vítima e o homem ferido, caído no chão.
Aos policiais, o suspeito confessou o furto e afirmou que pretendia vender peças do veículo por meio de grupos de WhatsApp.
Ele foi socorrido e conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante decretada. Imagens que registram o crime também foram reunidas e usadas como embasamento para o flagrante.
A motocicleta deverá passar por regularização quanto aos sinais identificadores e emplacamento, para que a vítima possa voltar a usá-la.