01 de maio de 2026
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A MOTO DE UM DELES

Motoboys 'justiceiros' espancam suspeito de furtar motocicleta

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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De 10 a 12 motoboys participaram das agressões ao ladrão
De 10 a 12 motoboys participaram das agressões ao ladrão

Pelo menos 10 motoboys fizeram 'justiça com as próprias mãos', na noite desta quinta-feira (30), no bairro Jardim Ipê, em Itatiba, ao darem uma surra em um homem suspeito de furtar a motocicleta de um deles. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo furto.

O caso teve início na quarta-feira, quando um motoboy teve sua moto furtada na cidade. Coincidentemente, ao avistarem um homem empurrando uma motocicleta, na noite desta quinta-feira, um grupo de motoboys decidiu abordá-lo para quem sabe oferecer ajuda. Durante a abordagem, um deles reconheceu o veículo como sendo o seu, furtado no dia anterior.

A moto estava sem placas e apresentava sinais de adulteração nos identificadores, mas ainda assim foi reconhecida pela vítima.

Antes da chegada da Polícia Militar, os motociclistas passaram a agredir o suspeito com socos, chutes e até golpes com uma barra de ferro. Quando os policiais cabo Spencer e cabo De Matos chegaram ao local, o grupo já havia fugido, restando apenas a vítima e o homem ferido, caído no chão.

Aos policiais, o suspeito confessou o furto e afirmou que pretendia vender peças do veículo por meio de grupos de WhatsApp.

Ele foi socorrido e conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante decretada. Imagens que registram o crime também foram reunidas e usadas como embasamento para o flagrante.

A motocicleta deverá passar por regularização quanto aos sinais identificadores e emplacamento, para que a vítima possa voltar a usá-la.

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