03 de maio de 2026
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Tráfico

Cão farejador da GM localiza drogas em bueiro em Cabreúva


| Tempo de leitura: 1 min
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k9 Thanos localizou várias porções de drogas em bueiro
k9 Thanos localizou várias porções de drogas em bueiro

Durante patrulhamento pela Rua França, em Cabreúva, área já conhecida pelo tráfico de entorpecentes, a equipe do Canil da Guarda Municipal realizou mais uma ação de combate ao crime. Participaram da ocorrência o GM Marcelo, a GMF Lopes e o cão farejador K9 Thanos.

Com o apoio do animal, foi realizado trabalho de faro no local, sendo que o K9 Thanos indicou positivamente a presença de substâncias ilícitas em um bueiro. Ao verificar o ponto sinalizado, os agentes localizaram uma bolsinha contendo diversas porções de drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Jacaré, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.

Ao todo, foram recolhidos 60 trouxinhas de maconha, dois tubetes de ice, 67 tubetes de cocaína e 23 trouxinhas de crack.

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