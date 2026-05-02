Durante patrulhamento pela Rua França, em Cabreúva, área já conhecida pelo tráfico de entorpecentes, a equipe do Canil da Guarda Municipal realizou mais uma ação de combate ao crime. Participaram da ocorrência o GM Marcelo, a GMF Lopes e o cão farejador K9 Thanos.

Com o apoio do animal, foi realizado trabalho de faro no local, sendo que o K9 Thanos indicou positivamente a presença de substâncias ilícitas em um bueiro. Ao verificar o ponto sinalizado, os agentes localizaram uma bolsinha contendo diversas porções de drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Jacaré, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.