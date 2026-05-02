A manhã deste sábado (2) foi marcada por uma reunião de escuta com os moradores do Loteamento Fumachi, na região da Roseira. O encontro, organizado pela equipe da DAE Jundiaí, contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do vereador José Antônio Kachan Júnior e do superintendente de Engenharia da empresa, João José Viveiros. O objetivo principal foi ouvir as demandas locais e apresentar o planejamento de uma nova frente de obras de infraestrutura de saneamento que atenderá a localidade.

O projeto está em fase final de planejamento, com previsão de início das obras em até quatro meses. “Neste momento, daremos início ao processo de contratação de materiais. Após cerca de 120 dias, começaremos a implantação da rede de esgoto e, na sequência, da rede de água, com previsão de conclusão em aproximadamente dois meses”, destacou Viveiros.

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou a importância do saneamento como base para o desenvolvimento da cidade. “Estamos percorrendo todas as regiões do município para atender às demandas da população. O saneamento garante dignidade, qualidade de vida e, acima de tudo, saúde pública”, afirmou.