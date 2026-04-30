A Prefeitura de Jundiaí emitiu nota no início da noite desta quinta-feira (30) confirmando um caso de gripe aviária em uma ave silvestre da espécie biguá, acolhida pela Associação Mata Ciliar. A ave aquática é comum no Brasil e também é conhecida como mergulhão ou cormorão.

De acordo com a Prefeitura, o biguá chegou à Associação no dia 25 de abril e evoluiu para óbito no mesmo dia. A Prefeitura afirma ainda que a ave é proveniente de outro município vizinho. No mesmo dia em que a morte do biguá foi registrada, amostras foram coletadas para análise laboratorial. O resultado positivo foi confirmado hoje (30).

Gripe aviária

A gripe aviária, ou influenza aviária, é uma doença viral causada pelo vírus Influenza tipo A que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. Profissionais da Associação Mata Ciliar que tiveram contato com a ave estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Jundiaí.