A Prefeitura de Jundiaí emitiu nota no início da noite desta quinta-feira (30) confirmando um caso de gripe aviária em uma ave silvestre da espécie biguá, acolhida pela Associação Mata Ciliar. A ave aquática é comum no Brasil e também é conhecida como mergulhão ou cormorão.
De acordo com a Prefeitura, o biguá chegou à Associação no dia 25 de abril e evoluiu para óbito no mesmo dia. A Prefeitura afirma ainda que a ave é proveniente de outro município vizinho. No mesmo dia em que a morte do biguá foi registrada, amostras foram coletadas para análise laboratorial. O resultado positivo foi confirmado hoje (30).
Gripe aviária
A gripe aviária, ou influenza aviária, é uma doença viral causada pelo vírus Influenza tipo A que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. Profissionais da Associação Mata Ciliar que tiveram contato com a ave estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Jundiaí.
A Prefeitura ressalta que não há, até o momento, indicação de transmissão entre pessoas, e afirma que o risco para a população em geral é baixo. As equipes de Vigilância em Saúde atuam de forma integrada com os órgãos estaduais, e adotaram todas as medidas sanitárias previstas nos protocolos, entre eles a investigação epidemiológica, o acompanhamento clínico dos profissionais expostos e a orientação das equipes.
Prevenção
A orientação da Prefeitura é para que, como medida preventiva, a população evite o contato com aves doentes ou mortas e em caso de suspeita acione os serviços competentes para o manejo correto do animal.