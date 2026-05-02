Mais de 80 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida e, junto com esse cenário, aumenta também o número de pessoas que buscam nas apostas online uma solução para os problemas financeiros. Diante dessa realidade, o Procon Jundiaí reforçou durante o primeiro simpósio sobre bets e regulação das apostas online, o alerta sobre os riscos dessa prática.

Durante o evento que foi realizado na OAB Jundiaí, o diretor do Procon, Marcelo Canale, alertou sobre o avanço do endividamento associado às apostas. Segundo ele, muitas pessoas passam a enxergar nas bets uma alternativa de renda rápida, o que pode agravar ainda mais a situação financeira. “A população endividada se ilude ao acreditar que no jogo vai encontrar a solução para seus problemas financeiros, o que tem contribuído para o avanço do vício compulsivo em jogos de azar no país”, comentou.

Endividamento e apostas on-line

Segundo levantamento da Serasa, o Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas. Já estudo do Procon-SP aponta que 16,37% dos entrevistados afirmam apostar online e, entre eles, 70,52% tiveram mais perdas do que ganhos. Além disso, cerca de 90% das pessoas relatam receber frequentemente propagandas de apostas em celulares e redes sociais.