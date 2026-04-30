Uma mulher procurada pela Justiça por agressão contra uma idosa de 62 anos foi capturada por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, nesta quarta-feira (29), em um apartamento na rua União, em Jundiaí.

A PM tomou conhecimento do mandado de prisão em aberto e enviou uma equipe do 2º Pelotão para cumprir a ordem judicial.

Com apoio de um representante do condomínio, os policiais conseguiram acesso ao prédio e foram até o apartamento indicado. No local, a própria suspeita atendeu a equipe e teve sua identidade confirmada.