01 de maio de 2026
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FORÇA TÁTICA

Mulher procurada por agressão contra idosa é presa em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs prenderam a mulher, que estava sendo procurada
Os PMs prenderam a mulher, que estava sendo procurada

Uma mulher procurada pela Justiça por agressão contra uma idosa de 62 anos foi capturada por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, nesta quarta-feira (29), em um apartamento na rua União, em Jundiaí.

A PM tomou conhecimento do mandado de prisão em aberto e enviou uma equipe do 2º Pelotão para cumprir a ordem judicial.

Com apoio de um representante do condomínio, os policiais conseguiram acesso ao prédio e foram até o apartamento indicado. No local, a própria suspeita atendeu a equipe e teve sua identidade confirmada.

Ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

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