O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) marcou uma audiência pública em Jundiaí para o dia 6 de maio para discutir mais um projeto polêmico de loteamento em área de conservação, às margens da Serra do Japi, no bairro Medeiros. Sem aviso prévio, a audiência foi desmarcada ontem (29), porém a possibilidade de mais um loteamento com 411 lotes entre a rodovia Dom Gabriel Paulino Couto e a Serra do Japi tem deixado preocupados os vereadores jundiaienses e a administração municipal.

O JJ teve acesso exclusivo ao estudo de impacto ambiental (EIA-Rima) do empreendimento e chamou a atenção de que a data do mesmo é de 2021, com processo analisado pela Prefeitura de Jundiaí em 2019. O loteamento é chamado de Terras de Antonio e Antonieta, com propriedade da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, em parceria comercial com Rodrigues e Marcondes Empreendimentos. A área comercializável é de 219,7 mil m², em uma área total de 987.000,00m2.

O vereador Henrique Parra afirmou que a falta de explicação sobre o cancelamento gera insegurança. “A população não entende o motivo do cancelamento da audiência pública, que apresentaria os impactos ambientais”. Ele ressalta que se trata de um empreendimento de grande porte em uma área ambientalmente sensível, como a Serra do Japi.