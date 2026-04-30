01 de maio de 2026
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Bandidos assaltam farmácia no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O dinheiro e o celular foram recuperados pelos PMs
O dinheiro e o celular foram recuperados pelos PMs

Uma farmácia na região central de Jundiaí foi alvo de um assalto na noite desta quarta-feira (29). Dois homens invadiram o estabelecimento e levaram cerca de R$ 100, além de um aparelho celular. Ambos foram presos em flagrante pela Polícia Militar após buscas.

Segundo relato da vítima, os criminosos anunciaram o roubo e, utilizando o que aparentava ser uma arma de fogo, a obrigaram a entregar o dinheiro e o celular.

Após o acionamento, equipes da PM foram até o local, colheram imagens do sistema de monitoramento e iniciaram patrulhamento em busca dos bandidos. Pouco tempo depois, dois homens com características semelhantes às registradas nas imagens foram localizados. Com eles, os policiais encontraram o valor de R$ 100.

Durante a abordagem, os agentes foram levados até uma residência ligada a um dos suspeitos, onde localizaram objetos relacionados ao crime. Na sequência, um dos homens confessou o assalto e indicou o local onde havia descartado um simulacro de arma de fogo e o celular roubado, que foram recuperados.

A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa em flagrante por roubo.

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