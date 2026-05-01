Mais do que uma agenda de encontros, o Direita em Movimento se posiciona como um espaço de construção coletiva. A proposta é reunir moradores, lideranças e diferentes segmentos da sociedade para discutir os principais desafios da região e, principalmente, ouvir quem vive essas demandas no dia a dia. A lógica é simples, mas estratégica: fortalecer a representação regional a partir da base. Como destaca João Paulo Souza, “ouvindo as pessoas sempre conseguimos fazer um trabalho melhor”, frase que sintetiza o espírito do movimento.

A iniciativa surge em um contexto em que cresce a percepção de que a região precisa de representantes que conheçam, de fato, suas necessidades — desde problemas estruturais, como mobilidade e saúde, até demandas específicas de cada município. A proposta, portanto, não é apenas falar, mas construir soluções a partir do diálogo direto com a população.

Convite à população: próximo encontro em Cabreúva

Dando continuidade a essa mobilização, o próximo encontro já tem data e local definidos: terça-feira (5), em Cabreúva. A expectativa é de mais um encontro com forte participação popular, repetindo o engajamento observado nas reuniões anteriores, que já reuniram centenas de pessoas.