Mais do que uma agenda de encontros, o Direita em Movimento se posiciona como um espaço de construção coletiva. A proposta é reunir moradores, lideranças e diferentes segmentos da sociedade para discutir os principais desafios da região e, principalmente, ouvir quem vive essas demandas no dia a dia. A lógica é simples, mas estratégica: fortalecer a representação regional a partir da base. Como destaca João Paulo Souza, “ouvindo as pessoas sempre conseguimos fazer um trabalho melhor”, frase que sintetiza o espírito do movimento.
A iniciativa surge em um contexto em que cresce a percepção de que a região precisa de representantes que conheçam, de fato, suas necessidades — desde problemas estruturais, como mobilidade e saúde, até demandas específicas de cada município. A proposta, portanto, não é apenas falar, mas construir soluções a partir do diálogo direto com a população.
Convite à população: próximo encontro em Cabreúva
Dando continuidade a essa mobilização, o próximo encontro já tem data e local definidos: terça-feira (5), em Cabreúva. A expectativa é de mais um encontro com forte participação popular, repetindo o engajamento observado nas reuniões anteriores, que já reuniram centenas de pessoas.
O convite é direto: quem vive a realidade da cidade tem voz nesse processo. O movimento reforça que a construção de uma representação forte passa, necessariamente, pela participação de quem está no dia a dia das cidades.
A Dupla da Região
A força do movimento também está na composição da Dupla da Região, que une experiência e renovação política.
De um lado, Luiz Fernando Machado traz uma trajetória consolidada, com passagens como prefeito de Jundiaí por dois mandatos e atuação como deputado, além de experiência administrativa em nível estadual. Do outro, João Paulo Souza representa uma geração mais jovem da política, com forte atuação na gestão pública de Várzea Paulista e participação direta em decisões estratégicas do município.
Essa combinação tem sido apresentada como um diferencial: a união entre conhecimento técnico, experiência administrativa e proximidade com a população. A proposta é clara — somar forças para ampliar a capacidade de articulação da região e garantir mais espaço nas decisões que impactam diretamente a vida das pessoas.
"A Região Metropolitana de Jundiaí e Região precisa retomar o protagonismo na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Como pré-candidato a deputado federal tenho compromisso com as cidades, com a operação do Hospital de Várzea Paulista, com o Hospital São Vicente, com a infraestrutura, a educação, a segurança e assistência social. Quem conhece as necessidades das cidades e tem experiência administrativa garantem as melhores entregas às cidades", explica o ex-prefeito e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado.
Por que a representação regional importa
Embora deputados estaduais e federais atuem em instâncias mais amplas, como Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, o impacto de suas decisões chega diretamente aos municípios.
São esses representantes que têm papel fundamental na destinação de recursos, articulação política e criação de leis que viabilizam melhorias nas cidades. Obras, investimentos em saúde, educação, infraestrutura e programas sociais passam, muitas vezes, por essa atuação.
É importante destacar: deputados não executam serviços locais — como manutenção de ruas ou gestão de postos de saúde —, funções que cabem às prefeituras. No entanto, são essenciais para garantir recursos e condições para que essas ações aconteçam.
Nesse contexto, o fortalecimento de nomes da própria região ganha relevância estratégica. A lógica é objetiva: quem vive a realidade local tem mais condições de defender seus interesses com precisão e eficiência.