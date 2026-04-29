Guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) descobriram, na manhã desta quarta-feira (29), uma casa utilizada por traficantes para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas em Itatiba. O imóvel fica nas proximidades de uma escola de ensino básico. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante.

Os GMs Zarantonello, J. Souza, Marco Aurélio, Carneiro e Correia realizavam patrulhamento por volta das 7h30 - horário de grande circulação de alunos -, quando notaram um homem saindo de um imóvel e demonstrando nervosismo ao perceber a viatura. Ao ser observado, ele correu para dentro da residência, aparentemente abandonada.

Diante da suspeita, os guardas o acompanharam e realizaram a abordagem no quintal. Com ele, foram encontradas diversas porções de drogas. Questionado, o suspeito admitiu que havia mais entorpecentes no imóvel e que utilizava o local para armazenar e distribuir drogas a serviço de uma quadrilha.