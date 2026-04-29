O Centro de Línguas Antônio Houaiss, em Jundiaí, está com novas vagas abertas. As inscrições, promovidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), estarão disponíveis de 4 a 24 de maio de 2026, por meio de formulário on-line.
A iniciativa oferta cursos gratuitos de espanhol, francês, inglês e italiano, todos em nível básico e com duração de dois anos. As aulas ocorrem de forma presencial e on-line, conforme a disponibilidade, e são organizadas em turmas de segunda e quarta-feira ou de terça e quinta-feira.
Os cursos de espanhol, inglês e italiano ofertam vagas nos períodos da manhã, tarde e noite. Já o curso de francês conta com turmas apenas pela manhã e noite. São 60 minutos de aula on-line ou 90 minutos de aula presencial, a depender de cada turma.
Como participar?
Para se inscrever é necessário ter 14 anos ou mais até o encerramento das inscrições, residir em Jundiaí, ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o 9º ano, além de possuir acesso à internet e conhecimentos básicos de informática. É obrigatório informar um e-mail válido. Alunos já matriculados no Centro de Línguas não poderão se inscrever novamente.
Distribuição das vagas
A distribuição das vagas é realizada entre diferentes categorias:
- 65% por sorteio;
- 5% para pessoas com deficiência (mediante comprovação por laudo médico);
- 20% por critério de renda (para candidatos com renda mensal inferior a três salários mínimos);
- 10% destinadas a servidores ativos da SME.
Inscrições
A partir da próxima segunda-feira (4) as inscrições serão abertas e devem ser efetuadas por meio do formulário on-line. CLICANDO AQUI é possível acessar o formulário e efetivar a inscrição.
Outras informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no edital publicado na Imprensa Oficial do Município.