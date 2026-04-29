O Centro de Línguas Antônio Houaiss, em Jundiaí, está com novas vagas abertas. As inscrições, promovidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), estarão disponíveis de 4 a 24 de maio de 2026, por meio de formulário on-line.

A iniciativa oferta cursos gratuitos de espanhol, francês, inglês e italiano, todos em nível básico e com duração de dois anos. As aulas ocorrem de forma presencial e on-line, conforme a disponibilidade, e são organizadas em turmas de segunda e quarta-feira ou de terça e quinta-feira.

Os cursos de espanhol, inglês e italiano ofertam vagas nos períodos da manhã, tarde e noite. Já o curso de francês conta com turmas apenas pela manhã e noite. São 60 minutos de aula on-line ou 90 minutos de aula presencial, a depender de cada turma.

Como participar?