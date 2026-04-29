Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam, nesta terça-feira (28), um homem de nacionalidade portuguesa suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de produtos falsificados de marcas de luxo. A atuação criminosa não se restringia à cidade, alcançando diversas regiões do estado. A estimativa da polícia é de que mais de 40 pessoas tenham sido lesadas apenas no último ano.

De acordo com as investigações, o suspeito se passava por representante de grifes renomadas e abordava vítimas com a história de que estaria retornando ao seu país de origem, precisando se desfazer rapidamente de mercadorias para evitar custos com impostos. Com esse argumento, oferecia itens como relógios, óculos, bolsas e canetas a preços muito abaixo dos praticados no mercado.

Apesar da aparência convincente, os produtos eram falsificados. "Em algumas situações, o homem chegava a intimidar as vítimas para obrigá-las a efetuar a compra quando demonstravam resistência", disse o delegado Roberto Souza Camargo Júnior.