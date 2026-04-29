Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam, nesta terça-feira (28), um homem de nacionalidade portuguesa suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de produtos falsificados de marcas de luxo. A atuação criminosa não se restringia à cidade, alcançando diversas regiões do estado. A estimativa da polícia é de que mais de 40 pessoas tenham sido lesadas apenas no último ano.
De acordo com as investigações, o suspeito se passava por representante de grifes renomadas e abordava vítimas com a história de que estaria retornando ao seu país de origem, precisando se desfazer rapidamente de mercadorias para evitar custos com impostos. Com esse argumento, oferecia itens como relógios, óculos, bolsas e canetas a preços muito abaixo dos praticados no mercado.
Apesar da aparência convincente, os produtos eram falsificados. "Em algumas situações, o homem chegava a intimidar as vítimas para obrigá-las a efetuar a compra quando demonstravam resistência", disse o delegado Roberto Souza Camargo Júnior.
Durante a abordagem, os investigadores apreenderam um veículo Volvo de cor azul, já citado em diversos relatos. No interior do carro foram encontrados vários itens falsificados, além de três máquinas de cartão, notas fiscais adulteradas e cartões de apresentação com o nome fictício “Manuel Oliveira”, utilizado para dar credibilidade ao esquema.
Levado à delegacia, o suspeito foi reconhecido por diversas vítimas.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis comparsas e apurar se há mais pessoas prejudicadas pelo golpe.