A partir desta sexta-feira (1°) exames práticos de direção com uso de veículo próprio já estão sendo agendados em São Paulo. A medida liberada pelo Detran-SP atende à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passa a integrar o processo de habilitação no Estado.

O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP (CLIQUE AQUI) mediante disponibilidade e pagamento da taxa de R$52,83. A medida permite ao candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o uso de veículo próprio, desde que devidamente licenciado e em bom estado de conservação.

Os candidatos precisam fixar uma faixa branca, removível, com a inscrição “autoescola” na cor preta, de vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria do veículo e à meia altura.

CNH Paulista