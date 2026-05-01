A partir desta sexta-feira (1°) exames práticos de direção com uso de veículo próprio já estão sendo agendados em São Paulo. A medida liberada pelo Detran-SP atende à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passa a integrar o processo de habilitação no Estado.
O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP (CLIQUE AQUI) mediante disponibilidade e pagamento da taxa de R$52,83. A medida permite ao candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o uso de veículo próprio, desde que devidamente licenciado e em bom estado de conservação.
Os candidatos precisam fixar uma faixa branca, removível, com a inscrição “autoescola” na cor preta, de vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria do veículo e à meia altura.
CNH Paulista
De acordo com o Detran-SP, desde a publicação da Resolução nº 1.020, em dezembro de 2025, foram adotadas as medidas de modernização no processo de habilitação no Estado, com registro de redução de cerca de 40% nos custos de exames médico e psicológico, retirada da etapa obrigatória de baliza, permissão da utilização de veículo automático, adequação para o limite de 10 pontos no exame prático, ampliação da validade dos processos de habilitação, diminuição da carga horária mínima de aulas práticas, atualização do banco de questões, mudança no modelo de avaliação, ampliação do tempo para prova teórica que passou a ser de 60 minutos e redução da quantidade de questões corretas para aprovação, que saiu de 21 para 20.