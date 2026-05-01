A Prefeitura de Jundiaí deu início nesta sexta-feira (1°) à campanha ‘Maio Amarelo – No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, movimento mundial de conscientização para um trânsito mais seguro. Coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, a campanha reúne atividades educativas em locais de grande circulação, reforçando a importância da preservação da vida no trânsito. O objetivo é sensibilizar motoristas, pedestres e motociclistas.

A primeira ação é realizada nesta sexta-feira, no Parque do Corrupira, durante as comemorações do Dia do Trabalhador. Atividades educativas e de orientação ao público serão executadas durante todo o dia.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a proposta é ampliar a conscientização e incentivar atitudes mais responsáveis no dia a dia. “ ‘O Maio Amarelo’ é um movimento mundial de grande importância. A campanha também traduz uma prioridade de governo: preparar Jundiaí para o futuro com uma mobilidade mais inteligente, segura e sustentável, acompanhando o crescimento da cidade e as demandas da população. Vamos atuar com foco na educação e na prevenção junto a motoristas, pedestres e motociclistas de todas as idades”, afirma.