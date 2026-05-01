A Prefeitura de Jundiaí deu início nesta sexta-feira (1°) à campanha ‘Maio Amarelo – No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, movimento mundial de conscientização para um trânsito mais seguro. Coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, a campanha reúne atividades educativas em locais de grande circulação, reforçando a importância da preservação da vida no trânsito. O objetivo é sensibilizar motoristas, pedestres e motociclistas.
A primeira ação é realizada nesta sexta-feira, no Parque do Corrupira, durante as comemorações do Dia do Trabalhador. Atividades educativas e de orientação ao público serão executadas durante todo o dia.
De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a proposta é ampliar a conscientização e incentivar atitudes mais responsáveis no dia a dia. “ ‘O Maio Amarelo’ é um movimento mundial de grande importância. A campanha também traduz uma prioridade de governo: preparar Jundiaí para o futuro com uma mobilidade mais inteligente, segura e sustentável, acompanhando o crescimento da cidade e as demandas da população. Vamos atuar com foco na educação e na prevenção junto a motoristas, pedestres e motociclistas de todas as idades”, afirma.
Ao longo do mês, serão realizadas ações como o ‘Só um Minutinho’, voltado ao respeito às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, e o ‘Ponto Cego’, que alerta sobre áreas de baixa visibilidade ao redor de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Abordagens educativas, com distribuição de materiais informativos, serão feitas em espaços públicos e privados.
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida, o movimento convida a população a adotar um olhar mais humano e responsável no cotidiano. “Este ano, o Maio Amarelo reforça esse desafio: enxergar o outro é um gesto simples, mas que salva vidas”, destaca.