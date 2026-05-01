A Seleção Brasileira teve divulgadas nesta semana as roupas que serão usadas pela delegação na viagem para a Copa do Mundo de 2026. Os trajes foram desenhados e produzidos pelo estilista Ricardo Almeida, que veste o Brasil pelo terceiro Mundial consecutivo, após as edições da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

Desta vez, a coleção terá dois modelos distintos. Os jogadores embarcarão usando um caban, peça mais leve e versátil, enquanto os integrantes da comissão técnica vestirão paletó e alfaiataria clássica. As peças foram confeccionadas sob medida, com o trabalho de personalização iniciado ainda em 2025, durante a Data Fifa em Londres.

Segundo as imagens divulgadas, o conceito aposta em elegância e modernidade, mantendo a tradição de apresentar a delegação brasileira com visual social nas viagens oficiais do Mundial. A proposta também busca reforçar a identidade da Seleção fora de campo, em um momento de preparação final para a competição nos Estados Unidos, México e Canadá.