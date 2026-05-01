Gabriel Medina chega à etapa de Gold Coast, na Austrália, como número 1 do ranking mundial da WSL. O tricampeão assumiu a liderança após o vice-campeonato em Margaret River e vestirá novamente a lycra amarela de líder do circuito na próxima etapa, cuja janela abre na quinta-feira (30).

O início de temporada também confirma a força do surfe brasileiro no circuito. Além de Medina, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Yago Dora aparecem entre os cinco primeiros colocados do ranking, consolidando o domínio nacional nas primeiras etapas do Championship Tour de 2026.

Ítalo Ferreira também figura entre os destaques, ocupando a sétima colocação. Com isso, o Brasil tem cinco representantes no top 10 do ranking masculino, reforçando o excelente momento do país no cenário internacional.