01 de maio de 2026
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SURF

Medina lidera ranking antes de Gold Coast

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Cait Miers / WSL
Brasil coloca quatro surfistas entre os cinco melhores
Brasil coloca quatro surfistas entre os cinco melhores

Gabriel Medina chega à etapa de Gold Coast, na Austrália, como número 1 do ranking mundial da WSL. O tricampeão assumiu a liderança após o vice-campeonato em Margaret River e vestirá novamente a lycra amarela de líder do circuito na próxima etapa, cuja janela abre na quinta-feira (30).

O início de temporada também confirma a força do surfe brasileiro no circuito. Além de Medina, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Yago Dora aparecem entre os cinco primeiros colocados do ranking, consolidando o domínio nacional nas primeiras etapas do Championship Tour de 2026.

Ítalo Ferreira também figura entre os destaques, ocupando a sétima colocação. Com isso, o Brasil tem cinco representantes no top 10 do ranking masculino, reforçando o excelente momento do país no cenário internacional.

A etapa de Gold Coast tem histórico positivo para os brasileiros. O país já soma cinco títulos no local, com conquistas de nomes como o próprio Medina, Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira. A expectativa é de mais uma forte campanha verde-amarela nas ondas australianas.

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