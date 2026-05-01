01 de maio de 2026
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VOLTA DA BASE

Paulista faz avaliação do Sub-20 no Jayme

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Kauathfotos
O trabalho é conduzido pela nova comissão do Sub-2
O trabalho é conduzido pela nova comissão do Sub-2

O Paulista de Jundiaí realizou nesta semana uma avaliação técnica para a equipe Sub-20 no estádio Jayme Cintra. A atividade foi comandada pela comissão da categoria e reuniu jovens atletas nascidos entre 2006 e 2008, em busca de uma oportunidade nas categorias de base do Galo.

A seletiva integra o processo de reestruturação do departamento de base do clube, que retomou o trabalho nas categorias inferiores para a temporada 2026. Os testes aconteceram no gramado do Jayme Cintra, com observação de fundamentos técnicos, condicionamento físico e aspectos táticos dos participantes.

O trabalho é conduzido pela nova comissão do Sub-20, recentemente anunciada pelo clube, e tem como objetivo formar o elenco que disputará as próximas competições da categoria. A movimentação reforça o planejamento do Paulista para fortalecer a base e revelar novos talentos em Jundiaí e região.

O clube ainda deve promover novas etapas de avaliação nos próximos dias, ampliando a observação de atletas para a montagem definitiva do grupo. A iniciativa também aproxima o torcedor do retorno mais forte das categorias de base no Jayme Cintra.

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