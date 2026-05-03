A coronel Glauce Anselmo Cavalli, a primeira mulher a assumir o comando da Policia Militar em São Paulo, enalteceu o combate à violência doméstica em seu discurso de posse na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na zona norte da capital.

"O enfrentamento à violência doméstica e familiar será prioridade operacional no nosso comando", disse a nova comandante ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A coronel anunciou patrulhas exclusivas para o atendimento de chamadas de violência doméstica, as patrulhas lilás, que devem começar a operar a partir de maio.