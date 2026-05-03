O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) supera o oposicionista Fernando Haddad (PT) em todos os cenários de primeiro e segundo turnos testados para a eleição ao Governo de São Paulo por nova pesquisa Genial/Quaest divulgada na última semana.

O atual titular do Palácio dos Bandeirantes marca 38% no primeiro turno, contra 26% do ex-ministro da Fazenda de Lula (PT). Na sequência, aparecem o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), ambos com 5%.

Indecisos somam 13%, e brancos, nulos e declarações de não voto marcam 13%.

O quadro é semelhante em cenário alternativo que não considera a participação de Paulo Serra. Nele, Tarcísio registra 40% das intenções, Haddad, 28%, e Kim, 5%. Indecisos mantêm os 13%, e brancos, nulos e não votos são 14%.