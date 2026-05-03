A cidade de Louveira foi escolhida para dar início a um importante ciclo de diálogos voltados ao fortalecimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O encontro reuniu lideranças e moradores para um momento de escuta ativa sobre as propostas dos pré-candidatos Luiz Fernando Machado e Rita Passos, evidenciando a urgência de a região retomar seu espaço de decisão nas esferas estadual e federal. A iniciativa, organizada por Talles Souza, chefe de gabinete da Câmara de Jundiaí e morador de Louveira, reforçou o compromisso com uma construção coletiva que respeita e integra as necessidades de cada município.

O encontro em Louveira permitiu dar visibilidade a demandas locais que impactam todo o desenvolvimento regional, como a necessária construção do viaduto para a transposição da Via Anhanguera — obra fundamental para o fluxo logístico e a segurança de quem transita pela cidade. Além disso, a pauta avançou sobre investimentos essenciais em Saúde, Educação e infraestrutura, temas que unem as cidades vizinhas em um objetivo comum de crescimento sustentável.

Com a experiência de quem já atuou como prefeito, deputado e gestor público, Luiz Fernando destacou que estar próximo das pessoas é o que deve orientar a política, garantindo que a região volte a ter uma voz efetiva em Brasília e na Assembleia Legislativa. Rita Passos, com seu histórico de atuação no Estado e na assistência social nacional, reiterou que a união regional é a chave para converter demandas em resultados concretos. O evento consolidou um movimento de aproximação que busca encerrar um ciclo de dez anos sem representantes locais eleitos, focando em uma agenda que coloque a qualidade de vida da população da RMJ como prioridade absoluta.