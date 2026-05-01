Sexta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalhador, chegou. Muita gente vai aproveitar mais um feriado prolongado para curtir o que Jundiaí oferece em sua programação cultural. Então confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatro e outras opções para curtir à bessa:
Sexta-feira – 1/5
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até dia 16 de maio
Exposição ‘e oficina ‘Traços do ser: fragmentos e contornos’, Gabriel Francesco
Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: visitação disponível até dia 11 de maio
1° de Maio no Corrupira
Local: Parque do Trabalhador - Corrupira
Horário:
Intervenções – 10h às 11h30 - Rick e Kelly
14h às 15h30 – Claquete Tetral
Shows – 10h às 12h30 – Renata Cruz (Sertanejo)
13h30 às 15h – Renan Almeida (Samba)
Evento gratuito!
4ª edição da Festa Nordestina de Jundiaí
Local: Espaço Expressa
Horário: De 1° a 3 de maio – 12h às 22h
Evento gratuito!
Meu Remédio – Mouhamed Harfouch
Local: Centro das Artes
Horário: 16h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Show – Dô du Kvaco, O Samba é Alegria
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
Eleve – 10 anos de Circo e ARte
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Sábado – 2/5
‘Memórias e Poéticas Analógicas’ – Exposição Lui Guimarães
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 14h
Evento gratuito!
4ª edição da Festa Nordestina de Jundiaí
Local: Espaço Expressa
Horário: De 1° a 3 de maio – 12h às 22h
Evento gratuito!
Lançamento de livros – organizador Nicolas Catalano
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Tenho uma história para contar – Catarsis Arte – contação de história
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Contação de história e oficina – Preta Eu
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
O Menino Maluquinho – Lisonjeio ao Mestre, grupo Trapiche
Local: Centro das Artes
Horário: 17h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Espetáculo de dança
Local: Teatro do Sesc
Horário: 19h
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Domingo – 3/5
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Sons de brincar – Cia Terezinha de Contação de Histórias
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
4ª edição da Festa Nordestina de Jundiaí
Local: Espaço Expressa
Horário: De 1° a 3 de maio – 12h às 22h
Evento gratuito!
Gala Espaço Artístico Ana Luísa Grecco – Espaço Artístico Ana Luísa Grecco
Local: Centro das Artes
Horário: 16h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Show – Balanço de Varanda
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
Gala Espaço Artístico Ana Luísa Grecco – Espaço Artístico Ana Luísa Grecco
Local: Centro das Artes
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Gala Dancers – Dancers
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama