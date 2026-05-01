Sexta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalhador, chegou. Muita gente vai aproveitar mais um feriado prolongado para curtir o que Jundiaí oferece em sua programação cultural. Então confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatro e outras opções para curtir à bessa:

Sexta-feira – 1/5

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até dia 16 de maio