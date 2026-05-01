O encerramento das campanhas Abril Laranja e Abril Verde em Jundiaí foi marcado por atividades voltadas à conscientização sobre maus-tratos contra animais e segurança no trabalho, realizadas na quarta-feira (29). As iniciativas reuniram profissionais de diferentes áreas para discutir os temas com debates e palestras. No Abril Laranja, participaram veterinários, advogados, forças de segurança e representantes da sociedade civil, em um debate sobre a qualificação das ações e o aprimoramento dos protocolos de atendimento às denúncias. Já o Abril Verde foi encerrado com a palestra “Juntos pela redução de mortes por doenças e acidentes do trabalho”, no auditório do Ciesp-Jundiaí. Maio dá seguimento ao calendário anual de campanhas temáticas, com destaque para o “Maio Amarelo”, voltado à segurança no trânsito, e o “Maio Furta-cor”, que reforça o debate sobre a saúde mental materna.
Parceria para mais empregos
A Câmara Municipal de Jundiaí promoveu, na quinta-feira (30), um encontro em parceria com o Sebrae para apresentar a plataforma Contrata Mais Brasil, iniciativa voltada à ampliação de oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) da região. Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre o cadastro no sistema e o envio de propostas para serviços de reforma e manutenção de imóveis. Inicialmente voltada aos MEIs, a ferramenta deve ser ampliada futuramente para micro e pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas. Atualmente, a plataforma contempla 47 tipos de serviços, como pintura, elétrica, hidráulica e manutenção em geral, com limite de contratação sem licitação de até R$ 13.098,41, o que permite processos mais ágeis.
Congresso aprova projeto que altera pena de 8 de janeiro
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria, que trata da redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em sessão conjunta, com ampla maioria tanto na Câmara quanto no Senado, superando o mínimo necessário para reverter o veto. Com isso, o texto passa a valer e será promulgado pelo próprio Congresso, reacendendo o debate sobre punição, proporcionalidade das penas e os desdobramentos jurídicos e políticos dos episódios.
Mudança em pena pode atingir 200 mil condenados
A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto da dosimetria deve ampliar o alcance da medida para além dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto permite que presos em regime domiciliar passem a reduzir suas penas por meio de trabalho e estudo, benefício que pode atingir mais de 200 mil condenados em todo o país. A mudança, aprovada com ampla maioria no Congresso, gera debate entre especialistas, que apontam impactos no sistema penal, enquanto defensores argumentam que a regra corrige distorções e amplia mecanismos de ressocialização.
Alcolumbre mira reeleição
A articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para barrar a indicação de Jorge Messias ao STF expôs o desgaste com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e foi interpretada por aliados como uma resposta à falta de reconhecimento político. Nos bastidores, a movimentação também sinaliza estratégia para consolidar apoio, inclusive entre bolsonaristas, mirando a reeleição no comando da Casa. O episódio evidencia a tensão entre Executivo e Legislativo e amplia a disputa por influência nas indicações ao Supremo.
Morre Fernando Novais, referência da historiografia
Um dos mais influentes historiadores do país, Fernando Novais morreu aos 93 anos em São Paulo, deixando um legado que marcou gerações de pesquisadores e estudantes. Professor emérito da Universidade de São Paulo, foi autor de obras fundamentais como Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), clássico que reinterpretou a colonização brasileira a partir do capitalismo comercial. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, também lecionou na Universidade Estadual de Campinas e ajudou a formar uma nova leitura crítica da história do país.