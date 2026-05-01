O encerramento das campanhas Abril Laranja e Abril Verde em Jundiaí foi marcado por atividades voltadas à conscientização sobre maus-tratos contra animais e segurança no trabalho, realizadas na quarta-feira (29). As iniciativas reuniram profissionais de diferentes áreas para discutir os temas com debates e palestras. No Abril Laranja, participaram veterinários, advogados, forças de segurança e representantes da sociedade civil, em um debate sobre a qualificação das ações e o aprimoramento dos protocolos de atendimento às denúncias. Já o Abril Verde foi encerrado com a palestra “Juntos pela redução de mortes por doenças e acidentes do trabalho”, no auditório do Ciesp-Jundiaí. Maio dá seguimento ao calendário anual de campanhas temáticas, com destaque para o “Maio Amarelo”, voltado à segurança no trânsito, e o “Maio Furta-cor”, que reforça o debate sobre a saúde mental materna.

Parceria para mais empregos

A Câmara Municipal de Jundiaí promoveu, na quinta-feira (30), um encontro em parceria com o Sebrae para apresentar a plataforma Contrata Mais Brasil, iniciativa voltada à ampliação de oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) da região. Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre o cadastro no sistema e o envio de propostas para serviços de reforma e manutenção de imóveis. Inicialmente voltada aos MEIs, a ferramenta deve ser ampliada futuramente para micro e pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas. Atualmente, a plataforma contempla 47 tipos de serviços, como pintura, elétrica, hidráulica e manutenção em geral, com limite de contratação sem licitação de até R$ 13.098,41, o que permite processos mais ágeis.

Congresso aprova projeto que altera pena de 8 de janeiro

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria, que trata da redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em sessão conjunta, com ampla maioria tanto na Câmara quanto no Senado, superando o mínimo necessário para reverter o veto. Com isso, o texto passa a valer e será promulgado pelo próprio Congresso, reacendendo o debate sobre punição, proporcionalidade das penas e os desdobramentos jurídicos e políticos dos episódios.