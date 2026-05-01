O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira (30) que a rejeição à indicação de Jorge Messias para o STF (Supremo Tribunal Federal) "escancara a fragilidade do governo" Lula (PT) e que "o ciclo do PT está chegando ao fim".

Em uma entrevista coletiva em Santos, no litoral de São Paulo, ele repercutiu a vitória da oposição no Senado dizendo que a derrota era "muito ruim para o PT".

"A derrota do governo é reveladora. A gente não está falando da reprovação de um nome, a gente está falando da reprovação de um governo. Essa derrota escancara a fragilidade do governo que não teve condição de articular, não teve condição de aprovar um nome para o Supremo Tribunal Federal", disse Tarcísio, destacando que "a última reprovação foi no governo Floriano Peixoto".

"É um sinal de fragilidade, de que o Congresso enxergou que esse governo não tem mais nada para oferecer, não consegue conduzir um projeto estruturante para o Brasil, é um sinal de final dos tempos, de encerramento de um ciclo. O ciclo do PT está chegando ao fim", complementou.