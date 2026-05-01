A pré-candidata a deputada estadual, Renata Sene (Republicanos), destacou a importância e o desafio de transformar demandas sociais em políticas públicas efetivas, com a necessidade de participação ativa da sociedade civil para melhoria de vida da população em diversas áreas: saúde segurança, educação e ação social. Ela foi a entrevistada de ontem (30) do programa Bastidores da Política, na Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves.

Ex-prefeita de Francisco Morato por dois mandatos consecutivos e presidente da Fundação Republicana Brasileira (FRP), a candidata ressaltou a importância da reorganização das cidades a partir da escuta regional, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento e à participação popular, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, cujo objetivo central é erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar a prosperidade para todos até 2030, com foco nas dimensões social, ambiental e econômica.

“Isso permite que tenhamos uma leitura 360 do que é proteger as pessoas”, aponta.