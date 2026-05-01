A pré-candidata a deputada estadual, Renata Sene (Republicanos), destacou a importância e o desafio de transformar demandas sociais em políticas públicas efetivas, com a necessidade de participação ativa da sociedade civil para melhoria de vida da população em diversas áreas: saúde segurança, educação e ação social. Ela foi a entrevistada de ontem (30) do programa Bastidores da Política, na Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves.
Ex-prefeita de Francisco Morato por dois mandatos consecutivos e presidente da Fundação Republicana Brasileira (FRP), a candidata ressaltou a importância da reorganização das cidades a partir da escuta regional, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento e à participação popular, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, cujo objetivo central é erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar a prosperidade para todos até 2030, com foco nas dimensões social, ambiental e econômica.
“Isso permite que tenhamos uma leitura 360 do que é proteger as pessoas”, aponta.
Um dos instrumentos apresentados pela pré-candidata foi o investimento na aplicação de modelos de financiamento eficientes, sejam estaduais ou federais, que tragam resultados imediatos às demandas regionais, em alinhamento com perspectivas de futuro. Defende que essas medidas devem vir alinhadas à leitura regional com questões sociais detectadas a partir da escuta ativa. “As gestões precisam estar conectadas com a realidade da população”,afirmou.
Para isso, Sene relembrou experiências passadas, como a criação do Plano Plurianual Participativo (PPA), instrumento inédito em seu mandato na Prefeitura de Morato, que propôs o planejamento de médio prazo da cidade em quatro anos, com metas para a administração pública. Durante a formulação do PPA, mais de 26 mil famílias participaram ativamente da construção do documento coletivo, como enfatizou a pré-candidata. Além disso, relembrou que, durante sua primeira gestão, no enfrentamento à pandemia de covid-19, instalou uma fábrica de oxigênio em uso até hoje na cidade - exemplificando a importância de planejamentos que tragam soluções com “impactos coletivos diretos”, explicou.
Pensando nos próximos passos, Renata afirmou que pretende ampliar a atuação regional, escalando as demandas reais aos corredores da Assembleia Legislativa.
A pré-candidata também destacou a relevância de políticas voltadas à infância na garantia de um futuro melhor. Segundo ela, esse processo passa pela construção de um novo olhar da sociedade a partir da escuta das crianças e da população. Afirma que os políticos têm papel fundamental nesse entendimento.
Renata pontuou que, ao alinhar as decisões públicas às realidades vividas nos territórios, é possível promover uma inteligência social voltada à qualidade de vida. Nesse sentido, defendeu a necessidade de escalar essa voz na Assembleia Legislativa a partir da cadeira na casa. “Imagine o governo do Estado ensinando e criando leis que promovam essas estratégias de governança local. É a partir da escuta que conseguimos construir políticas públicas e pensar a cidade de forma coletiva. Isso demonstra inteligência social e qualidade a favor das pessoas”, concluiu.