Ao concluir a participação na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada no Santuário Nacional de Aparecida, levo comigo a profunda experiência de comunhão vivida entre irmãos no episcopado, pastores chamados a cuidar do Povo de Deus em diferentes realidades do nosso país.

Trata-se de um tempo particularmente oportuno para a Igreja no Brasil, marcado pela escuta, pelo discernimento e por uma convivência que fortalece a unidade na missão. Estar reunido com tantos bispos, partilhar alegrias, preocupações e esperanças, permite renovar a consciência de que a Igreja caminha como um só corpo, sustentada pela graça de Deus e orientada pelo compromisso de anunciar o Evangelho com fidelidade e coragem.

Nesse contexto, dois documentos assumem especial relevância, pois expressam de forma clara o fruto desse encontro e oferecem luzes concretas para o momento que vivemos.

A Mensagem dos Bispos ao Povo de Deus apresenta uma reafirmação da identidade da Igreja como comunidade sinodal, chamada a escutar, acolher e servir. A centralidade do Batismo é destacada como fundamento da vocação de todos os fiéis, recordando que cada cristão participa da missão evangelizadora.

O texto insiste na importância da unidade, cultivada no diálogo e na valorização dos diferentes carismas, reconhecendo também a dedicação de leigos, consagrados e ministros ordenados que permanecem firmes no testemunho do Evangelho. A presença dos jovens, a promoção da cultura vocacional e a referência constante à Eucaristia como fonte de comunhão revelam uma Igreja que se projeta com esperança para o futuro.

Já a Mensagem ao Povo Brasileiro amplia o olhar e oferece uma leitura atenta da realidade social, política e econômica do país. Os bispos apresentam uma análise que percorre diversas dimensões da vida nacional, abordando questões como a violência, a atuação do crime organizado, a fragilidade das instituições e as desigualdades que atingem sobretudo os mais pobres. Há uma atenção especial à situação das mulheres, frequentemente expostas a múltiplas formas de violência, e aos povos indígenas e comunidades tradicionais, cujos direitos exigem reconhecimento e proteção. O documento também trata da importância da vida democrática, da responsabilidade no processo eleitoral e da necessidade de preservar a verdade no debate público, especialmente diante da disseminação de desinformação e do uso inadequado das novas tecnologias.

Esses dois textos dialogam profundamente com a realidade atual do Brasil, pois articulam a dimensão espiritual e eclesial com os desafios concretos da sociedade.

A Igreja reafirma sua identidade missionária e sua vocação à comunhão, assumindo com clareza seu compromisso com a promoção da dignidade humana, da justiça e da paz. Ao retornar desta Assembleia, trago comigo a certeza de que a Igreja no Brasil vive um tempo de responsabilidade e esperança, chamado a caminhar unido, fortalecendo a missão e renovando sua presença junto ao povo.

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é bispo diocesano de Jundiaí